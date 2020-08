경북도, '통합신공항 연계' 동해안권 5개 시·군 발전전략 구체화

하늘·바닷길 연계…통합신공항-영일만항 경북 물류 양대 축으로

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구경북통합신공항 유치에 성공한 경북도가 하늘길과 바닷길 간 연계를 위해 올해 10월 국제여객부두가 준공되는 영일만항을 중심으로 동해안권 5개 시·군(포항·경주·울진·영덕·울릉) 발전 전략을 구체화하고 있다.

23일 경북도에 따르면 영일만항 항만 배후단지 적기 준공과 함께 물동량 확대를 위해 카페리 정기항로 개설을 추진 중이다. 올해부터 운영 중인 인입철도를 활용해 내륙 물류 연계를 통한 수출입 물동량 확보에도 주력하기로 했다.

경북도는 대구·경북 기업체를 대상으로 수출입 물동량 확보를 위한 세일즈에 나서는 한편, 북극항로 개척과 시베리아 횡단철도(TSR)와 연계를 위한 연구도 추진할 계획이다.

이를 통해 통합신공항과 영일만항은 환동해 신북방 시대의 물류 거점으로 거듭날 것이란 게 경북도의 기대 섞인 전망이다. 동해안 해양관광 세계화를 위해, 통합신공항을 기점으로 대구·경북 17개 시·군(대구 달성군 포함)을 잇는 국내 최장 경북 네이션 트레일(National Trail)도 조성한다.

동해안 5개 시·군을 아우르는 해양레저관광 기본계획을 수립하고, 복합레저거점지구 지정을 위한 타당성 조사도 추진한다. 경북문화관광공사와 함께 해양레저, 서핑, 크루즈 등 외국인들에게도 어필할 수 있는 특색 있는 해양관광 상품을 만들어 통합신공항과 연계한다는 방침이다.

원활한 사업 진행을 위한 제도적 기반도 닦는다. '동해안권 발전 기본 조례'(가칭)제정으로 각종 사업에 대한 행정적·재정적 지원근거를 마련하고, 동해안권 주민 주도적으로 동해안권 발전과 통합신공항과의 연계 방안을 찾는다.

원자력클러스터 사업도 차질 없이 진행한다. 경주에 7200억원을 투자해 건립 예정인 혁신원자력 기술연구원은 산업단지 지정승인을 마쳤으며, 내년 예비타당성 조사 통과 후 본격 사업이 추진된다. 723억원이 투입돼 2024년 준공예정인 중수로해체기술원도 8월중 법인 설립을 마치고, 설계 공모를 거쳐 내년이면 공사를 시작한다.

더불어, 동해안권 5개 시군 특성에 맞는 해양에너지 분야 국립기관, 국립시설도 유치할 계획이다. 포항은 호미반도 국가해양정원과 국립지질지구과학교육관, 경주는 국립 원자력에너지미래관, 울진은 해양치유센터, 영덕은 국립해양생물종복원센터와 수산식품 수출가공 클러스터, 울릉은 국립 독도아카이브센터와 유네스코 세계자연유산 등재 등을 추진한다.

이철우 경북도지사는 "통합신공항 이전을 계기로, air-port와 sea-port를 연계한 새로운 광역 디자인이 필요하다"면서 "연계사업 발굴, 동해안권 발전 기본조례 제정, 위원회 구성 등을 통해 통합신공항이 동해안권 발전의 기폭제가 되도록 준비하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr