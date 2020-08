코로나19 확산으로 뮤지컬 공연 취소·조기종영 잇따라

[아시아경제 박병희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증하면서 이번 주말 뮤지컬 공연이 대거 취소됐다.

뮤지컬 '킹키부츠'의 제작사인 CJ ENM은 22~23일 주말 공연을 취소한다고 22일 밝혔다. 출연 배우 중 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자와 밀접 접촉한 것으로 확인됐기 때문이다.

CJ ENM은 "본 공연의 출연 배우와 접촉한 지인이 코로나19 확진을 받은 것으로 22일 오전 11시경 확인됐다"며 "해당 출연 배우는 바로 코로나19 검사를 받고 현재 자가격리 중이다"라고 밝혔다. 이어 "검사 결과는 내일 오전 중 받을 예정이며 모든 배우, 스태프와 관객들의 안전을 위해 오늘과 내일 공연을 취소하게 됐다"며 "검사 결과 및 추후 결정되는 사항은 신속하게 공지하겠다"고 덧붙였다.

CJ ENM은 "'킹키부츠'를 기다려주신 관객분들에게 불편을 끼쳐드려 깊은 사과의 말씀 드리며 관객 여러분의 너른 양해 부탁드리겠다"고 전했다. 취소된 공연의 예매 건은 취소수수료 없이 예매처를 통해 일괄 취소된다고 덧붙였다.

'킹키부츠'는 지난 21일 서울 용산구 블루스퀘어 인터파크홀에서 개막했다.

대학로 TOM(티오엠) 1관에서 공연 중인 뮤지컬 '루드윅:베토벤 더 피아노'와 중구 충무아트홀 대극장에서 공연 중인 '썸씽로튼'도 22~23일 공연을 취소했다. 모두 출연 배우가 코로나19와 접촉한 것으로 확인됐기 때문이다.

잠실 샤롯데씨어터의 '브로드웨이 42번가'와 디큐브 아트센터의 '렌트'는 주말 공연을 취소하고 조기 종영했다. 두 작품 모두 23일까지 공연 예정이었다.

