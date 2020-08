전국 국립공원·공영동물원·국립생태원 등 23일부터 운영 중단

[아시아경제 김보경 기자] 전국 국립공원, 공영동물원, 국립생태원, 낙동강 생물자원관 등 환경부 소관 실내시설 운영이 23일부터 전면 중단된다.

환경부는 22일 보도자료를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 '사회적 거리두기 2단계 조치' 전국 확대 시행에 따라 국립공원, 동물원 등 실내시설 운영을 내일(23일)부터 중단한다고 밝혔다.

이번 조치로 운영 중단·축소하는 시설은 전국 20개 국립공원과 국립생태원, 낙동강생물자원관, 17개 공영동물원 등이다.

그간 사전예약제를 통해 관람객을 평소보다 50% 미만으로 줄여 개방해왔던 낙동강생물자원관 생물누리관을 비롯한 국립생태원 에코리움, 공영동물원 실내전시관과 국립공원 탐방안내소(13곳), 생태탐방원(8곳), 체험학습관(4곳), 닷돈재풀옵션야영장 등의 운영이 내일 0시부터 전면 중단될 예정이다.

동물원 실외시설에 대해선 관할 지자체장이 권역내 코로나19 확산 상황 등을 감안해 시설 개방·폐쇄 여부를 자율적으로 결정할 방침이다. 국립생태원과 낙동강 생물자원관의 야외시설, 자동차야영장, 주차장, 탐방로 등은 현행대로 정상 개방된다.

변경된 내용은 각 기관 홈페이지 배너, 문자전광판, 기관 정문·입구 등에서 안내될 예정이며, 야외 시설에 대해서도 사회적 거리두기가 잘 지켜질 수 있도록 집중 관리해 나갈 예정이다.

환경부는 생활방역 수칙 안내와 홍보, 손소독제 비치, 마스크 착용 등 코로나19 생활방역 수칙이 준수될 수 있도록 점검을 강화할 방침이다.

박연재 환경부 자연보전정책관은 "이번 조치가 수도권에서 코로나19가 전국으로 급격하게 확산되고 있는 상황에서 더 큰 부작용을 예방하기 위한 불가피한 상황"이라며"국민들의 협조와 이해를 요청드린다"고 당부했다.

