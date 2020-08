인천 부평구 교회서 21명 집단감염…인천시, 23일 교회 행정지도

'갈릴리장로회' 목회자·교인 등 무더기

1명은 부평구 공무원…구청사 폐쇄, 전직원 검사

[아시아경제 박혜숙 기자] 최근 수도권지역에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 계속 증가하고 있는 가운데, 인천 부평구 한 교회에서 집단감염이 발생했다.

22일 인천시에 따르면 부평구 '갈릴리장로교회'에서 목회자와 신도 등 21명이 무더기로 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 교회에서는 전 날 첫 확진자가 나온 데 이어 이날 20명이 추가 확인됐다.

확진자 중 20명은 인천에 거주하고, 1명은 경기 김포 거주자로 파악됐다. 김포 거주자는 인천 부평구 소속 공무원이다.

방역당국은 이 교회 목회자가 6명, 교인이 60여명으로 파악돼 추가 확진 가능성이 있다고 보고 있다.

이에 따라 이들 전원을 자가격리하고 차례로 검체 검사를 진행하는 중이다. 이들 중에는 서울과 경기 거주자도 있는 것으로 알려졌다.

아울러 이 교회 확진자 가운데 부평구청 소속 직원이 있는 것으로 확인됨에 따라 23일까지 부펑구청사를 폐쇄하고, 청사 인근에 워크스루 선별진료소를 설치해 전체 직원을 대상으로 검체검사를 하고 있다.

인천시와 부평구는 이번 확진자들의 감염경로가 명확하지 않아 심층 역학조사를 통해 감염경로를 파악하고 접촉자를 확인하는데 주력하고 있다.

또 코로나19 환자가 무더기로 나온 남동구 '열매맺는교회'와 관련, 이날 확진자의 배우자 등 3명이 추가로 확진 판정을 받으면서 모두 18명으로 늘었다.

최근 코로나19 확진자가 급증함에 따라 지난 19일부터 수도권지역, 22일부터는 전국에서 사회적 거리두기 2단계 방역대책이 시행된 가운데 모든 교회에서 비대면 예배만 허용되고 있다.

인천시와 군·구는 이날 지역내 교회 4066곳을 대상으로 대면 예배를 금지를 촉구하는 공문과 시장 서한문을 직접 전달하는 한편, 23일에는 공무원 2000여명을 투입해 교회에 대한 집중 행정지도에 나설 계획이다.

시는 대면 예배금지 요청을 준수하지 않는 교회에 대해서는 집합금지 등 특단의 조치를 취할 방침이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr