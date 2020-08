삼성전자 화성캠퍼스도 코로나 확진자 발생…"반도체 생산 차질 無"

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,900 전일대비 500 등락률 +0.90% 거래량 21,142,288 전일가 55,400 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 재확산 우려…저가 매수 나선 개인코로나에도 '반도체' 생산 차질 없는 비결은?[증시 키워드] 코로나19, 갤럭시부품주..이슈 및 관련주는? close 화성캠퍼스에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나왔다.

22일 삼성전자에 따르면 삼성전자 화성캠퍼스 근무하는 직원 2명이 이날 오후 코로나19 확진 판정을 받았다. 이날 확진판정을 받은 인원은 화성캠퍼스의 메모리 반도체를 생산하는 H3지역의 16라인 직원 A씨와 17라인 B씨다.

A씨는 지난 16일~18일 휴가를 보낸 후 19일과 20일 근무했다가 전날 발열·기침 증상으로 회사에 출근하지 않고 코로나19 확진 검사를 받았다.

B씨는 이달 17일~20일 근무했다. B씨는 20일 오전 출근 후 발열·기침 증상으로 귀가해 코로나19 검사를 받았고, 이날 확진 판정을 받았다.

A씨와 B씨는 모두 마스크를 착용하는 등 방역수칙을 준수한 것으로 알려졌다.

확진자들이 이용한 장소와 식당은 확진통보와 함께 폐쇄 조치됐다. 또한 삼성전자는 전날 해당 장소를 정기방역했고, 이날 확진자가 나오면서 추가 방역을 진행했다. 아울러 접촉인력을 미리 파악해 자택격리하도록 안내했다.

A씨와 B씨가 근무한 라인은 가동에 차질이 없는 상황이다. 삼성전자 관계자는 "해당 라인에는 양압시설이라서 전파 가능성이 낮다"며 "현재 생산라인은 정상가동 중"이라고 설명했다.

양압시설은 음압시설과 반대의 의미로 오염된 내부 공기를 외부로 배출하는 시설이다.

이어 "17라인 뒤에는 파운드리 라인이 있는데 이 곳도 정상 운영되고 있다"고 덧붙였다.

