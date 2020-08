[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 이후 감염병 전담병원으로 지정된 경남도립 마산의료원에서 확진자가 22일 발생했다.

경남도는 이 병원 응급실에서 근무하는 20대 간호사가 확진됐다고 밝혔다.

마산의료원은 이날 아침 확진 간호사의 동선을 파악해 응급실을 폐쇄하고 긴급방역을 했다.

도는 병원 내 접촉자들에 대해 코로나19 검사를 하고 있다.

검사 결과에 따라 응급실 재운영 시점을 결정할 방침이다.

경남도 관계자는 "확진자의 접촉자를 파악하고 있으며, 자세한 내용은 추후 발표하겠다"고 밝혔다.

