서훈-양제츠 회담 종료 "폭넓게 아주 좋은 대화 나눠" (상보)

서훈 국가안보실장, 양제츠 중국 정치국원과 부산서 회담…양제츠 "아주 좋게 이야기 나눠"

[아시아경제 류정민 기자] 서훈 국가안보실장은 22일 부산에서 양제츠 중국 공산당 외교담당 정치국원과 회담을 가진 이후 기자와 만나 "오늘 많은 시간을 모든 주제를 놓고 충분히 폭넓게 대화를 나눠서, 아주 좋은 대화를 나눴다"고 말했다.

양제츠 정치국원은 "오늘 충분하게, 아주 좋게 이야기를 나눴다. 과거에 정의용 실장님하고 대화했을 때도 4시간, 5시간 정도 했었다"면서 "과거에 정의용 실장님과 매우 좋은 대화를 나눴다. 이번에 저의 새로운 카운터파트인 서훈 실장님하고도 꽤 좋은 대화를 나눴다"고 말했다.

서훈 실장과 양제츠 정치국원은 회담을 마친 이후 오찬을 함께 했다.

한편 양제츠 정치국원은 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 사태 이후 중국에서 방한한 최고위급 인사이다. 서훈 실장과 양제츠 정치국원은 시진핑 중국 국가주석 방한 문제 등 양국의 현안에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

