코로나19 신규 확진 332명, 이틀 연속 300명대…17개 시·도 동시 발생

[아시아경제 김유리 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 22일 332명 증가했다. 전날 324명에 이은 300명대 증가세다. 17개 시·도 전역에서 확진자가 동시 발생했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 코로나19 확진자가 전날 0시보다 332명 늘었다고 밝혔다. 국내 발생 신규 확진자는 315명이 확인됐고, 해외유입 사례는 17명이 확인됐다. 총 누적 확진자수는 1만7002명(해외유입 2716명)이다.

국내 발생 확진자 현황(22일 0시 기준, 1월3일 이후 누계)은 서울 127명, 경기 91명, 인천 21명 등으로 수도권이 주를 이뤘으나 강원 16명, 대구·광주 각 9명, 경남 8명, 전남 7명, 충남 6명, 경북·대전·전북 각 4명, 부산 3명, 제주·충북 각 2명, 울산·세종 각 1명 등 17개 시·도 전역에서 확진자가 동시 발생했다.

신규 격리해제자는 49명으로 총 1만4169명(83.33%)이 격리해제 돼 현재 2524명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 25명이며 사망자는 0명으로 누적 사망자는 309명(치명률 1.82%)이다.

