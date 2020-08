포항시 "강력한 세출 구조조정"…올해 세입·지방교부세 900억 줄어들 듯

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 영향으로 내년도 경제사정이 급격히 악화될 것으로 보고, 긴축 재정운용에 들어갔다.

22일 포항시에 따르면 철강경기 등 지역경기의 전반적인 침체로 자체 세입은 600억원가량 줄어들고, 정부의 내국세 징수율 저조에 따른 지방교부세가 300억원 감액될 것으로 예상된다. 내년도에는 세입이 올해 대비 900억원 정도 줄어들고, 세출은 법적·필수경비 및 사업비 증가로 600억원 정도 늘어나면서 총 1500억원의 결손이 불가피할 전망이다.

또한, 올해 이미 중앙정부에서 전국 지방자치단체에 교부세 감액을 통보, 포항시의 경우 206억원이 감액 확정된 상태다. 자체세입 감소 및 연내 추가 소요액 등으로 500억원가량 결손이 예상되면서 모든 부서에 경상경비 10% 의무절감 및 행사·축제성 경비 축소 또는 폐지를 유도하고 있다.

연내집행이 불가한 사업에 대해서는 집행을 제한하는 등 실행예산을 편성해 300억원을 보전하고, 나머지 부족분 200억원은 지방채를 발행해 충당할 예정이다.

이와 관련, 포항시는 21일 '2021년 예산편성 및 운용지침 회의'를 시작으로 내년도 경제위기 상황 극복을 위한 대대적인 세출구조조정과 전략적 예산운용 편성절차에 들어갔다. 시는 내년에도 코로나19의 영향으로 어려운 경제상황이 지속될 것으로 보고, 시민들의 안정적인 일상생활 영위와 지역경제 활성화, 혁신성장 투자확대 등에 중점을 두기로 했다.

포항시 관계자는 "지역경기 침체로 인해 어려움을 겪고 있는 대다수의 시민이 꼭 필요하다고 느끼고, 포항시의 장래를 이끌 부분에 재원이 확대 편성될 수 있도록 선택과 집중의 원칙 아래 강력한 세출구조조정과 원점(Zero base) 검토를 통해 예산을 효율적으로 편성하겠다"고 전했다.

