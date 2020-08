애플 주가 5% 급등‥주당 500달러 돌파 임박

S&P500과 나스닥 나란히 최고치

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 또다시 사상최고치 행진을 이어갔다. 대장주 애플의 강세가 시장 전반의 상승을 주도했다.

21일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 190.60포인트(0.69%) 상승한 2만7930.33에, S&P 500 지수는 11.65포인트(0.34%) 오른 3397.16에, 나스닥 지수는 46.85포인트(0.42%) 오른 1만1311.80에 각각 거래를 마쳤다.

이날 S&P500과 나스닥은 동반 사상최고 기록을 썼다. 주간상승률은 다우지수가 전주와 대동소이했고 S&P 500 지수 0.72% ,나스닥 2.65% 각각 상승했다.

이날 나온 경제지표는 미국 경제 전반의 회복을 강력하게 시사했다.

시장조사업체 IHS마킷은 미국의 8월 종합 구매관리자지수(PMI)가 54.7로 지난해 2월 이후 가장 높았다고 밝혔다. PMI가 50을 넘으면 경기 확장을 의미한다.

제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로, 전월 확정치 50.9보다 높았고 서비스업 PMI는 54.8로 시장 예상치 51.0을 상회했다.

미 부동산중개인협회(NAR)가 이날 발표한 7월 기존주택 판매도 전달보다 24.7% 늘어 두달 연속 역대 최고 증가율 기록을 경신하며 주택시장 회복을 시사했다.

사상 최초로 시가총액 2조달러를 돌파한 애플은 이날도 5.15% 급등한 497.48달러에 마감했다. 장중에는 499.47달러도 기록 하는 등 주당 500달러 돌파도 임박했다.

웨드부시 증권의 대니얼 리브스 애널리스트는 애플 주식에 대해 515달러의 목표가를 제시하면서도 최상의 시나리오에서는 600달러에 도달할 수도 있다는 의견을 제시했다. 그는 애플이 아이폰12 출시로 '슈퍼사이클'을 맞을 것이라고 예상했다.

10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당1.1%(0.48달러) 내린 42.34달러에 장을 마감했다. 금은 온스당 0.03%(0.50달러) 오른 1947달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr