[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미스코리아 출신 방송인 함소원이 남편 진화와 데이트를 즐겼다.

함소원은 21일 자신의 인스타그램을 통해 "오늘은 베트남 왔다고 생각하고 호로록하고 있어요~"라는 글과 함께 한 편의 영상을 올렸다.

영상 속에는 베트남 음식점에서 음식을 즐기는 진화의 모습이 담겼다.

음식을 먹는데 열중인 진화의 영상을 찍는 함소원의 모습에서 애정이 드러난다.

한편, 함소원과 18살 연하의 진하는 2018년 결혼했다. 현재 함소원 진화 부부는 TV조선 예능프로그램 '아내의 맛'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr