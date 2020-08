정원오 성동구청장, 사랑제일교회 및 광화문집회 참석자 진단검사 이행 행정명령 발동

집회 참석자 자발적 검사 및 가까운 가족이나 지인들의 적극적인 검사 권유 요청...지역감염 차단 위해 교인 및 집회 참석자 명단 제공 받도록 검경 협조 필요

[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 최근 코로나19 확진자가 급증하고 있는 서울 성북 사랑제일교회 및 8·15 광화문 집회와 관련해 “교인 및 집회 참가자의 명단을 즉시 공개, 방역당국의 조치에 적극 협조해야 한다”고 호소했다.

정 구청장은 21일 오후 국회 소통관에서 염태영 수원시장, 황명선 논산시장, 곽상욱 오산시장과 함께 전국시장군수구청장협의회 기자회견에 참석했다.

이 자리에서 정원오 성동구청장은 “현재 확진자 발생 사례를 살펴보면 아직 검사를 받지 않은 광화문 집회 참석자로 인한 감염 확산이 우려된다. 문제는 가족 등 가장 가까이에 있는 사람들이 함께 전염되고 있다는 것”이라며 “집회 참석자는 자발적으로 검사에 응하고, 만약 그렇지 않다면 가족이나 지인들이 강하게 권유하여 검사를 받도록 해야 한다. 이는 국민 자신의 생명과 안전을 지키는 것과도 직결되는 것”이라고 밝혔다.

아울러 “지자체 차원에서는 집회 참석자를 파악하기 어려워 방역 조치 등 대응에 어려움을 겪고 있다”며 “K-방역의 핵심은 추적과 검사 그리고 치료다. 그 핵심 중 하나인 추적이 이루어지지 않고 있다. 감염 발생의 원천적인 차단을 위해 모든 공권력을 동원하여 교인 및 집회 참석자 명단을 제공받을 수 있도록 검경의 협조가 필요하다”고 강력히 주장했다.

또 성동구는 지역 감염 확산 방지를 위해 성북 사랑제일교회 및 광화문 집회와 관련된 주민은 의무적으로 가까운 선별진료소에서 코로나19 검사를 받도록 하는 진단검사 이행 행정명령을 내릴 예정이다.

이날 전국시장군수구청장협의회 발표문에 따르면 성북구 사랑제일교회 교인들이 다수 참여한 것으로 알려진 8·15 광화문 집회 후, 20일 현재 사랑제일교회 관련 누적 확진자가 676명에 이르는 등 상황이 심각하게 전개되고 있으며, 이로 인한 지역 내 추가전파가 광범위하게 진행되고 있는 상황이다.

특히, 8·15 광화문 집회에서 코로나19에 감염된 참석자들이 지역으로 복귀하면서 수원, 부천, 용인, 천안, 대전, 충주 등 주요 거점도시에서 확진자들이 다발적으로 발생하고 있는 것으로 협의회 자체조사에서 파악됐다.

전국시장군수구청장협의회는 “이 과정에서 사랑제일교회 측에서 참석자 명단을 공개하지 않아 자진신고, 본인 진술, 행사 인솔자 협조 등을 통한 일부 검사로 인해 전수조사가 이루어지지 않고 있다”며 “이후 언제, 어디서 대규모 감염이 계속적으로 발생할지 모르는 매주 위중한 상황에 있다고 판단된다”고 밝혔다.

이어 “교인 및 참가자들이 자진신고 등을 하지 않고 2차 감염을 일으켰을 경우 지방자치단체는 법적 조치와 배상청구 등 강력한 조치를 취할 것”이며 “정부는 이와 관련한 행정명령을 발동해 조속한 자진신고와 검사 및 격리를 하도록 모든 조치를 취해줄 것을 촉구한다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr