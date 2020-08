호반, 수해 특별재난지역 선포된 전남 곡성에 전기밥솥 300대 전달

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설이 수해와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 등으로 어려움을 겪고 있는 전남 곡성군에 구호물품을 전달했다.

호반건설은 21일 곡성군청 군수실에서 전기압력밥솥 300대를 전달했다. 이날 행사에는 유근기 곡성군수와 윤주봉 남도문화재단 이사장, 호반건설 관계자 등이 참석했다.

곡성군은 최근 연이은 호우로 하룻밤새 450㎜ 이상의 폭우가 쏟아지며 도로와 농경지, 시설물 등이 유실되거나 침수되는 등의 수해가 발생하며 특별재난지역으로 지정됐다. 여기에 더해 코로나19 확진자가 발생하며 구호활동이 지연돼 수해 복구도 난항을 겪고 있다.

유근기 곡성군수는 "구호물품 전달을 통해 곡성 수재민들이 큰 도움을 받을 수 있을 것 같다"며 "많은 분이 관심을 갖고 힘을 주셔서 감사하다"고 말했다.

한편 호반건설은 지난 12일에도 대한적십자사를 통해 수해지역 피해 복구를 위한 성금 2억원을 전달한 바 있다. 호반그룹도 코로나19 위기 극복을 위해 건설업계 최초로 협력사에 20억원 규모의 '긴급경영안정 지원금'을 전달하고 성금 3억원을 기탁하는 등 다양한 지원 사업을 벌이고 있다.

