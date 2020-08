서울 미근동 경찰청 본청서 코로나19 확진자 발생…13층 폐쇄

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 본청에서 근무하는 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 일부 층이 폐쇄됐다.

21일 경찰에 따르면 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 근무하는 정보통신융합계 소속 직원이 코로나19 확진 판정을 받았다.

경찰은 해당 직원이 근무하던 13층을 폐쇄하고, 동선 파악 등 조치 중에 있다.

