통합당 최형두, 코로나19 '음성'…"가짜 지라시에 종일 지친 날"

[아시아경제 김혜민 기자] 최형두 미래통합당 원내대변인이 20일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사에서 음성 판정을 받았다고 밝혔다.

최 대변인은 이날 자신의 페이스북을 통해 "오늘 새벽에 코로나19 감염 문제가 없다는 판정을 받았다"며 "어제 하루동안 걱정을 끼쳐 송구하다"고 적었다.

그는 지난 17일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼' 출연차 스튜디오에 들렀다가 1시간 앞서 출연한 확진자와 간접 접촉한 사실이 확인돼 19일 오전 보건소에서 검사를 받았다. 이낙연 더불어민주당 의원도 같은 이유로 코로나19 검사를 받고 음성 판정을 받은 상태다.

최 대변인은 "이 의원 음성판정이 진작 나왔기 때문에 그보다 더 간접 접촉 경우였던 제 검사결과도 낙관했습니다만 이제는 확실히 매듭짓는다"고 말했다.

그는 그러면서 "어제 하루동안 코로나19를 정치적으로 이용하는 사람들 때문에 충격을 받았다. 음성판정 개연성이 높았는데도 유독 제 '확진' 지라시가 국회는 물론이고 전국을 돌아다녔다"며 "자가격리 중 마산과 전국 각지에서 걱정 전화를 해와 하루 종일 지친 날이었다"고 심경을 전했다.

