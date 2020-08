하나銀, 은행 최초 얼굴인증 도입…원스톱 서비스 '뉴 하나원큐' 출시

차용증 송금, 내 마음 송금, 글로벌 페이 송금 등 다양한 이체 서비스 제공

은행권 최초의 얼굴인증 서비스로 쉽고 빠른 거래 가능

자산관리는 물론 카드, 증권, 캐피탈 등 종합 금융 서비스도

[아시아경제 김민영 기자]하나은행이 모든 금융을 담은 모바일금융 애플리케이션(앱) '뉴 하나원큐'를 출시했다. 다양한 방식의 송금 서비스는 물론 은행 최초로 얼굴인증 서비스도 도입했다. 하나은행은 일상화된 언택트 시대에 최적화된 비대면 서비스를 제공 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

20일 하나은행에 따르면 이번에 선보인 뉴 하나원큐는 기존의 계좌이체와 해외송금, 오픈뱅킹을 통해 다른 은행에서 보내는 송금은 물론 차용증 송금, 내 마음 송금, 글로벌페이 송금 등 다양한 방식의 송금이 가능한 것이 특징이다.

차용증 송금은 하나은행의 스타트업 발굴·협업·육성 프로그램인 원큐 애자일랩 9기로 참여 중인 리걸테크기업 아미쿠스렉스와의 제휴를 통해 제공하는 서비스다. 모바일뱅킹을 통해 지인 간에 돈을 빌려주는 경우에 자금 이체와 동시에 온라인 차용증을 발급할 수 있다.

내 마음 송금은 생일, 경조사 등 특별한 날에 돈과 메시지 카드를 카카오톡 및 SMS로 전달해 메시지 카드와 함께 마음을 전할 수 있는 송금 서비스다. 글로벌페이 송금은 국내에서 유일하게 페이팔과의 제휴를 통해 수취인의 은행명, 계좌번호, 주소 없이도 성명과 페이팔 ID만 있으면 언제 어디서나 실시간으로 해외송금을 보낼 수 있는 서비스다.

뉴 하나원큐는 은행권 최초로 얼굴인증 서비스도 도입했다. 휴대폰 종류와 상관없이 얼굴인증만으로도 1초만에 간단하게 로그인 할 수 있다. 공인인증서와 보안카드, OTP 없이도 쉽고 빠른 이체를 할 수 있다. 얼굴인증 서비스에는 원큐 애자일랩 10기인 인공지능(AI) 얼굴인식 스타트업 메사쿠어컴퍼니가 참여했다.

또한 하나금융그룹 관계사들과의 연계를 통해 주식 거래, 보험 진단, 카드 거래 등 다양한 금융 거래를 SSO (Single Sign On, 한 번의 로그인으로 여러개의 서비스 이용)로 별도의 앱 다운로드 없이 이용할 수 있다.

이로써 한 번의 로그인으로 주식을 추천받고 해외주식 매입도 가능하며 가입한 보험을 분석하고 부족한 보장을 추천 받을 수 있으며 카드내역 조회와 카드 신청이 가능해져 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 일상화된 언택트 시대에 최적화된 비대면 서비스를 제공 받을 수 있다.

뉴 하나원큐는 ▲ 또래와의 자산 비교와 인기 금융상품 추천 ▲ 세금우대 한도 및 사용 현황 제공 ▲ 이 달의 고정 지출 및 내 소비 톱5 등의 소비 패턴 분석을 통해 자산관리, 세금관리, 지출관리 등 내 자산을 직접 관리할 수 있다.

한편 하나은행은 출시를 기념해 10월말까지 앱을 설치하고 얼굴인증 또는 간편번호인증 등록으로 회원 가입한 손님에게 이체 수수료를 평생 면제해준다. 또 추석까지 이벤트에 참여하면 테슬라, 뉴 카니발 등의 자동차와 냉장고, TV 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

하나원큐 태스크포스팀(TFT) 관계자는 “언택트 시대를 맞아 가장 최적화된 비대면 금융 서비스를 제공할 수 있도록 쉽고 빠르고 안전하며 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 개발에 주안점을 뒀다”며 “앞으로도 손님의 행복을 위한 최고의 금융서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr