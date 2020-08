롯데마트, 초신선제품군 돼지고기·계란·김까지 확대

[아시아경제 차민영 기자] 롯데마트가 신선 먹거리에 대한 고객 수요가 높아짐에 따라 소량으로 생산했던 초신선 제품 취급 점포를 늘리기로 했다. 돼지고기부터 계란, 쌀과 김까지 취급 제품군도 넓혔다.

롯데마트는 초신선 김인 ‘갓 구운 김’을 오프라인 매장에서 판매한다고 20일 밝혔다. 갓 구운 김은 제조사에서 생산한 지 3일 이내 김으로, 송파점 등 수도권 20여개 매장에서 시범 운영하고 있다. 갓 구운 김은 주문(상품 발주) 당일 공장에서 바로 생산, 3일 이내에 점으로 입고시켜 7일 한정 기간 판매하는 상품이다. 보통 김의 유통기한은 6개월에서 12개월로 긴 편에 속하지만 기름과 소금을 사용하기 때문에, 시간이 경과 할수록 김 특유의 쩐내가 발생하는 특징을 가지고 있다. 그러나 롯데마트의 갓 구운 김은, 신선한 김을 진열 후 7일 간만 일별 한정으로 판매하고 있다.

앞서 롯데마트는 지난 5월 신선식품 경쟁력 강화의 일환으로 ‘3일 돼지’를 출시했다. 3일 돼지는 일반적인 돼지고기의 경우 도축 이후 매장에 진열되기까지 약 7일정도 소요되는 것에 반해 직경매를 통해 도축 이후 3일 이내 매장에 진열된 돼지고기이다. 한정 물량으로 판매해 전체 신선식품에서 차지하는 매출 비중이 크지는 않지만 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 3일 돼지는 7개 점에서 판매를 시작, 현재 전점으로 확대해 운영 중이다.

또한 롯데마트는 3일 돼지에 이어 지난 7월부터 잠실점과 서울역점 등에서 ‘초신선 계란’의 판매를 시작했다. 초신선 계란은 당일 아침 지정농장에서 수집된 계란을 선별해 당일 세척, 포장해 당일 오후에 매장에서 바로 판매하는 계란으로, 당일 판매되지 않은 상품은 모두 폐기한다. 보통 계란의 유통기한은 산란일로부터 45일이기 때문에 일반적으로 산란일로부터 최대 5~10일이 지나 상품화 돼왔다. 하지만 롯데마트는 당일 산란, 당일 배송으로 단 하루만 지난 초신선 계란을 선보이게 됐다.

일반적으로 대형마트에서 이익을 고려했을 때, 당일 판매 후 당일 폐기라는 것은 쉽지 않은 결정이다. 지난 7월 한달 간 고객 반응을 살펴보니 해당 제품의 입고 시간을 묻는 고객들은 물론, 시간에 맞춰 매장에 진열되는 것을 기다렸다가 구입해가는 고객들도 생기는 등 폐기 없이 완판을 이어가고 있다는 게 롯데마트 측 설명이다. 초신선 계란은 수도권 20개 매장에서 판매를 시작했지만 고객 수요를 고려해 현재 75개 매장으로 확대 운영 중이다.

일반적으로 유통기한이 긴 ‘쌀’과 ‘김’에도 초신선 전략을 적용시켰다. 이에 지난 7월부터 잠실점과 구리점을 기반으로 즉석 도정미와 즉석구이 김을 선보이고 있다. 즉석 도정미는 고객이 주문하자마자 도정하기 때문에 더욱 신선하게 만나볼 수 있으며, 즉석구이 김 역시 공장에서 대량 생산하는 방식이 아닌 맥반석에 손으로 직접 구워내 특유의 불향을 맛볼 수 있다. 당일 오후 3시까지 주문한 고객은 당일 발송으로 1~2일 내에 수령할 수 있다.

김창용 롯데마트 상품본부장은 “신선하고 건강한 먹거리에 대한 관심이 높아지면서 롯데마트가 선보인 초신선 신선식품들에 대한 수요 역시 높아지고 있다”며 “이에 초신선 식품을 다양한 품목으로 선보이고자 돼지고기와 계란에 이어 쌀과 김까지 그 범위를 확대했고 추후에도 지속적으로 고객들이 믿고 먹을 수 있는 신선식품을 선보일 계획”이라고 말했다.

