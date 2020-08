"나 국회의원 3번 했어" 김문수, 코로나19 검진 요청하는 경찰에 호통

[아시아경제 허미담 기자] 김문수 전 경기도지사가 코로나19 진단 검진를 요청한 경찰관들에게 "왜 나를 데려가려고 하느냐", "내가 국회의원을 3번 했다" 등의 말을 해 논란이 일고 있다.

김 전 지사는 지난 17일 자신의 페이스북을 통해 "언제부터 대한민국 경찰이 남의 건강까지 신경을 썼나"라고 반문하며 경찰관들과 실랑이를 벌인 영상을 공개했다.

영상에서 김 전 지사는 자신에게 코로나19 검진을 요청하는 경찰관들을 향해 "내가 김문수인데 왜 가자고 그러냐"며 "사람을 뭐로 보고 말이야"라고 호통치며 검진을 거부했다.

이에 경찰은 "(동행한) 할머니가 확진자인지 아닌지는 모르지만, 자가격리를 위반해서 강제 연행 대상인데 (김 전 지사가) 함께 계셨으니 기왕이면 두 분 건강을 위해 같이 가실 의향이 있으면 (가자고 한 것)"이라고 설명했다.

그러자 김 전 지사는 "언제부터 대한민국 경찰이 남의 건강까지 신경을 썼나. 내가 국회의원을 3번 했다"고 항의했다.

이를 두고 김 전 지사는 자신의 페이스북을 통해 "세상에 이런 '코로나 핑계 독재'가 어디 있나"라며 "코로나 핑계로 이런 황당한 꼴을 당할 사람이 저뿐만이 아닐 것이라 생각하니 심란하다"고 썼다.

한편 김 전 지사는 코로나19 양성 판정을 받은 차명진 전 의원과 함께 8·15 광화문 집회에 참석한 바 있다. 당시 두 사람은 얼굴을 밀착한 채 함께 찍은 사진을 공개하기도 했다.

