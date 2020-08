알루코, 외국인 1611주 순매도… 주가 -2.47%

알루코 알루코 001780 | 코스피 증권정보 현재가 4,540 전일대비 115 등락률 -2.47% 거래량 10,173,003 전일가 4,655 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 【증권가이슈】 오늘도 올랐다 테슬라! '수혜주'가 기다린다! 美,中 무역전쟁! 미국의 직격탄 맞은 중국 과연 그들은?알루코, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.79% close 가 최근 한달 중 7일 동안 검색 상위 종목에 랭킹되었다.

알루코는 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 2.47% 내린 4540원에 거래되고 있다. 이는 지난 7월 23일 대비 129.87% 상승한 수준이다. 알루코는 국내 1위의 알루미늄 압출기업으로 알려져 있다.



오늘 외국인은 알루코를 1611주 순매도 하고 기관은 3724주 순매수 하는 것으로 잠정 집계되고 있다. 최근 5일 동안 개인 투자자들은 79만 5606주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 42만 2403주 순매도, 43만 409주 순매도 했다.

지난 8월 14일 알루코는 '5000억 공급계약 진위여부 의혹에 급락'이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

