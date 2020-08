씨젠, 이시간 주가 -8.54%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 22,500 등락률 -8.54% 거래량 6,654,443 전일가 263,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도 close 은 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 8.54% 내린 24만 1000원에 거래되고 있다. 거래량은 657만 6536주로 전일 거래량 대비 93.48% 수준이다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 22,500 등락률 -8.54% 거래량 6,654,443 전일가 263,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도 close 은 분자진단시약 개발, 제조 및 판매업체로 알려져 있다.

8월 14일 신한금융투자의 윤창민 연구원은 '2분기 영업이익 1,690억원(+3,540% YoY) 기록'라고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 22,500 등락률 -8.54% 거래량 6,654,443 전일가 263,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도 close 의 목표가를 32만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 22,500 등락률 -8.54% 거래량 6,654,443 전일가 263,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도 close 을 13만 9188주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 2만 3916주 순매수, 16만 7978주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로

