수젠텍, 외국인 4만 5684주 순매도… 주가 -0.13%

수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 10,261,227 전일가 38,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 이 최근 한달 중 15일 동안 검색 상위 종목에 랭킹되었다.

수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 10,261,227 전일가 38,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 은 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 0.13% 내린 3만 8450원에 거래되고 있다. 이는 지난 8월 6일 대비 30.72% 하락한 수준이다. 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 10,261,227 전일가 38,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 은 의료기기 및 진단시약류 제조, 판매업체로 알려져 있다.



오늘 외국인은 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 10,261,227 전일가 38,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 을 4만 5684주 순매도 하고 기관은 1만 894주 순매도 하는 것으로 잠정 집계되고 있다. 최근 5일 동안 개인 투자자들은 3만 1546주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1만 8359주 순매수, 2133주 순매수 했다.

지난 8월 12일 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 10,261,227 전일가 38,500 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 은 '2분기 실적 실망에 또 '급락''이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

