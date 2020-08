[아시아경제 임혜선 기자] 놀이공원인 서울랜드는 19일 방문객 중 1명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 임시휴장에 들어갔다고 밝혔다.

과천시는 안양 93번째 확진자가 지난 17일 오후 2∼6시 자차를 이용해 서울랜드를 방문한 사실을 확인, 오후 6시께 해당 내용을 서울랜드에 전달했다. 확진자는 안양 동안구 관양1동에 사는 40대 남성으로, 아직 감염경로는 확인되지 않았다.

서울랜드는 통보를 받은 즉시 영업을 중단하고 입장객들에게 안내한 뒤 퇴장 및환불 조치를 했다. 이날 서울랜드를 찾은 방문객은 500여명인 것으로 확인됐다.

앞서 이날 오전에는 용인 캐리비안 베이에 확진자가 다녀간 사실이 확인돼 임시 폐장됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr