전주동물원서 태어나 자연 포육된 늑대 5남매 ‘첫선’

오는 24일부터 관람객에게 공개키로

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 생태동물원으로 탈바꿈 중인 전주동물원에서 태어난 늑대 5남매를 관람객들에게 선보인다.

19일 시는 오는 24일부터 지난 4월 전주동물원 ‘늑대의 숲’ 내실에서 태어난 늑대 5남매를 일반관람객에게 공개할 계획이라고 밝혔다.

지난 1978년 전주동물원 개원 이래 처음으로 이곳에서 5마리의 늑대가 태어나며, 전주동물원 ‘늑대의 숲’에는 총 8마리의 늑대가 생활하게 됐다.

이번에 공개되는 늑대들은 현재 4개월령인 암컷 3마리와 수컷 2마리로, 몸무게는 10㎏에 육박하고 체고가 50㎝에 이를 정도로 건강한 것으로 알려졌다.

늑대 남매는 어미인 ‘달이’의 자연포육으로 한 마리의 폐사도 없이 성장했으며, 지난달 종합백신 접종을 완료하고 방사장 적응 훈련을 진행하고 있다.

늑대들의 이름은 암컷인 ▲건지 ▲황방 ▲가련, 수컷인 ▲남고 ▲천마 등 전주를 둘러싼 산의 명칭에서 따와 정해졌다.

이처럼 전주동물원에서 늑대가 출생한 것은 전주동물원 늑대사가 지난 2017년 나무, 바위, 늑대굴 등 야생서식지와 최대한 유사한 환경을 갖춘 늑대의 숲(면적 2600㎡)으로 탈바꿈했기 때문으로 풀이된다.

이에 앞서 전주동물원 ‘늑대의 숲’에서는 6세 암컷 한 마리와 15세, 12세의 수컷 늑대 등 총 3마리가 생활해 왔다.

전주동물원 관계자는 “전주동물원 최초의 늑대 탄생이 사람의 손을 최소한으로 배제한 자연포육으로 완성될 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 인간과 동물 모두가 행복한 생태동물원을 만들기 위해 직원 모두가 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr