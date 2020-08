'이해찬 전기 만화' 출간 소식에 진중권 "위인인가? 해괴하다"

민주당 "지지자들의 자발적 발간"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수가 이해찬 더불어민주당 대표의 전기만화 출간 소식에 18일 "해괴하다"고 평가했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 이 대표의 전기만화 출간 광고에 관한 기사를 공유하면서 "그냥 '해괴하다'는 느낌(이 아니라) 정말 해괴하다"고 비꼬았다.

이어 "이분이 그 동네에선 '위인'인가 보죠? 정말 해괴하다"며 "이거, 전형적인 NL(민족해방) 감성인데"라고 덧붙였다.

앞서 사단법인 국민경제과학만화운동본부의 발간위원회는 18일 일부 신문에 이 대표의 전기 '나의 인생, 국민에게-이해찬' 책 발간 광고를 실었다. 해당 전면광고 하단에는 책 발간위원장으로 김두관 민주당 의원이 명시돼 있었다.

이를 두고 야당 의원들의 비판이 이어졌다. 하태경 미래통합당 의원은 페이스북을 통해 "아침에 신문 광고 보고 깜짝 놀랐다. 이해찬 홍보 전면 통광고다. 당대표 우상화는 처음 본다"면서 "레임덕이 심화하는 것 같다. 민주당이 별 기괴한 일을 다 벌인다"고 목소리를 높였다.

같은 당 김기현 의원 역시 "참 대단하다. 코로나19의 재확산으로 나라 전체가 깊은 우려에 빠져 있는데, 집권여당의 대표라는 분이 책 장사나 하고 있다니"라고 지적한 뒤 "무슨 개선장군이라도 되나"라고 비난했다.

그러나 민주당은 해당 책 발간 및 광고 게재와 관련, 이 대표의 지지자들이 자발적으로 추진한 것일 뿐 이 대표나 당이 직접 관여한 부분이 없다고 일축했다.

강훈식 수석대변인은 구두 논평으로 "제1야당이 코로나19 재확산에 대한 책임을 회피하기 위해서 관심을 돌리려고 논평을 낸다고 8·15 광복절 집회에 대한 책임이 달라지지 않을 것"이라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr