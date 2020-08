[인터뷰]"6차산업 통한 지역상생 발전 우리가 먼저"

이용갑 함안그린투어협의회장

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 1차(생산), 2차(제조, 가공), 3차(유통, 체험관광, 서비스) 산업을 융합한 6차산업이 빛을 내고 있다.

경남 함안에 있는 함안그리투어협의회(이하 협의회)는 회원들의 아이디로 지역 농가 및 연구개발(R&D) 기관과 손잡고 수익 구조를 개선해 질 좋은 상품 생산을 통해 지역 특색을 알리고 있다.

함안 전통과 특성을 관광객에게 소개하기 위해 시작된 협의회는 농업이 생산 소득에 의존해서는 더 이상 성장할 수 없다고 판단하고 농가 육성을 위한 교육, 판로 확대 등 다양한 지원책을 펴고 있다. 또 지역 농산물의 재배·판매·서비스를 통해 함안의 6차산업 부흥을 이끌 주역으로 성장해가고 있다.

이 회장은 "농민들이 직접 재배·생산·가공해 소비자들에게 더 좋은 상품을 제공하고 지역 발전에도 도움이 되면 좋겠다"며 "하지만 가공 등록절차가 복잡하고 시설 투자비용, 홍보 등에 어려움이 있어 이를 함께 고민해야 난관을 돌파할 수 있을 것이다"고 협의회 설립 취지를 설명했다.

이곳의 대표 상품은 꽃차와 전통장류, 백년초, 약초 등이다. 관광객 체험행사로는 목공예, 퀼트, 곤충 만들기, 팜스테이 등이 있다. 특히 이 회장은 목공예와 휘호 등 기로 미술 작가로 활동하고 있다.

협의회는 매년 함안아라제와 수박 축재 참여해 지역 생산품을 군민과 관광객에게 선보이며, 지난 4월부터 6월까지 '함안 나들이 스탬프 투어'에 참여해 관광객들의 흥미를 더했다.

또한 지난달은 함안농업기술센터에서 진행한 농산물 품평회를 통해 긍정적인 평가도 받았으며 앞으로 소비자 트랜드에 맞는 상품을 포장해 '꾸러미'를 내놓을 예정이다.

협의회 자체 활동을 넘어 향후 시장과 아파트 단지에서 상품판매와 체험학습도 활성화하고, 지역 주민들을 위한 봉사와 기부 활동도 준비 중이다.

이 회장은 "협회는 지역 소상공인들과 함께 살아갈 방법을 모색하고 있다"며 "시장이나 상가에서 판매 활동을 통해 지역 경제를 활성화하고 다양한 체험행사 운영을 통해 함안의 특색을 살릴 것이다"라고 했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr