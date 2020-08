[아시아경제 조현의 기자] 자생의료재단은 집중호우 피해를 본 전국의 수재민에게 한약 1000세트를 지원한다고 19일 밝혔다.

자생의료재단은 이날 충남 아산시 송악면 임시대피소에서 지내는 수재민에게 한약과 침구류 200세트를 전달했다. 이를 시작으로 전국의 호우피해지역을 찾아 한약 세트를 긴급 지원할 예정이다.

수재민들의 건강 관리를 위해 자생의료재단은 개인별 건강 상태를 체크해 맞춤형 한약을 처방할 예정이다. 자생의료재단 관계자는 "기력이 소진된 환자에겐 보약을,긴 장마로 관절통 등을 겪는 환자에겐 척추ㆍ관절 질환치료 한약을 전달할 것"이라고 밝혔다.

신민식 자생의료재단 사회공헌위원장은 "연일 이어지는 수해 복구 작업으로 인해 피로가 누적된 수재민분들의 건강 관리가 필요한 상황"이라며 "긴급 지원된 한약을 통해 수재민들이 심신을 회복하고 하루 빨리 일상으로 복귀하길 바란다"고 말했다.

