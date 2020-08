속보[아시아경제 한승곤 기자] 용인 에버랜드 캐리비안베이는 19일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자 방문으로 인해 임시 휴장한다고 밝혔다.

캐리비안베이는 이날 홈페이지를 통해 "지난 18일 방문한 고객이 보건당국 검사결과 19일 코로나 양성판정을 받았다는 소식을 전달받았다"며 "즉시 임시휴장을 결정했다"고 전했다.

