하루 확진자 297명…신천지發 폭증 이후 최대

[아시아경제 최대열 기자, 구채은 기자] 19일 새로 확인된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자는 300명에 육박한 것으로 집계됐다. 하루 신규 확진자 수로는 최근 유행이 불거진 후 가장 많은 수준이다.

중앙방역대책본부에 따르면 이날 오전 0시 기준 국내 신규 환자는 해외유입 14명을 포함해 297명이다. 서울 등 수도권을 중심으로 한 국내 발생이 252명으로 대부분을 차지한다. 사랑제일교회 등 수도권 일대 교회를 중심으로 신규 환자가 꾸준히 늘어난 데 따른 것으로 하루 신규 확진자로는 신천지예수교발 환자가 쏟아지던 지난 3월 초순 이후 가장 많은 것으로 파악됐다.

국내 발생 신규 환자가 세 자릿수 이상을 기록한 건 지난 15일 이후 닷새 연속으로 이 기간 누적 환자만 1128명에 달한다. 해외유입 환자를 포함하면 최근 닷새간 1185명에 달한다.

정부는 수도권 일대 코로나19 확산세를 막기 위해 거리두기 2단계를 이날부터 적용하는 등 고강도 방역조치에 들어갔다. 아울러 사랑제일교회 등 일부 집단에서 역학조사가 제대로 이뤄지지 않는 점을 감안, 기지국 접속정보를 활용하는 방안도 추진키로 했다. 교회 측이 제출한 교인명단 가운데 상당수가 허수로 드러나는 등 초동대처가 늦어질 수 있다는 지적에 따라서다.

이태원 클럽발 감염사례와 마찬가지로 사랑제일교회 측이 방역당국의 조처에 협조하지 않고 있어 통신사의 통신자료 등을 근거로 추적에 나선 것이다. 광화문집회 등 사실상 방문자를 특정하기 힘든 점도 작용했다. 이에 SK텔레콤 등 통신3사는 사랑제일교회 방문자와 지난 15일 광화문 주변 기지국에 접속한 사람 중 30분 이상 체류한 사람들의 통신정보도 이날 제출키로 했다.

서울시 관계자는 "사랑제일교회로부터 받은 자료 중에 누락되거나 신규로 들어간 사람이 많다"면서 "비교 작업을 진행해 명단을 확정하고 정확도를 기하기 위해 통신사에 기지국 자료를 최대한 이른 시일 내에 제출해라고 요청했다"고 말했다.

