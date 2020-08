현대엘리베이터, 충주 수해 이재민에 수재의연품 지원키로

1억5000만원 상당 가전제품 등 지원

[아시아경제 유제훈 기자] 현대엘리베이터는 최근 집중호우로 큰 수해를 입은 충북 충주시 이재민을 위해 1억5000만원 상당의 수재의연물품을 지원키로 했다고 19일 밝혔다.

현대엘리베이터에 따르면 이번 지원은 주택에 피해를 입은 이재민들에게 일상생활에 필요한 가전제품 등을 맞춤형으로 전달하는 방식으로 진행된다. 현대엘리베이터 임직원들은 이에 앞서 지난 13일 수해현장을 찾아 복구 봉사활동을 벌이기도 했다.

송승복 현대엘리베이터 대표는 "유례 없는 집중호우와 이로 인한 피해로 실의에 빠진 충주 지역 피해 주민들이 수해의 아픔을 극복하는데 도움이 되길 바란다"며 "피해 복구 지원에 전력을 다하겠다"고 밝혔다.

조길형 충주시장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려운 여건임에도 물품을 지원해 주신 현대엘리베이터에 감사드린다"며 "시민들이 빠른 시간 내에 일상생활로 복귀할 수 있도록 피해 복구에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 현대엘리베이터는 지난 7월 충주 제5일반산업단지에 신공장을 착공했으며, 2022년 까지 이곳으로 본사 이전을 추진 중이다.

