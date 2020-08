키움증권, '초보자도 알기 쉬운 해외선물 매매기법' 세미나 개최

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 오는 26일 '초보자도 알기 쉬운 해외선물 매매기법 세미나'를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 세미나는 해외선물옵션 온라인 아카데미(골든서퍼 홈페이지)와 유튜버 채널을 운영중인 '골든서퍼'(유튜버 구독자 3만명, 8월초 기준)가 진행한다.

1강에서는 적은 증거금으로 투자가 가능한 해외선물 마이크로상품 및 시황에 대해 알아보고, 2강에서는 영웅문G의 주요 화면 사용법과 경제지표 및 차트를 활용한 스윙 매매 기법을 소개할 예정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 온라인으로만 진행되는 이번 세미나는 26일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 2시간 동안 채널K, 키움증권 유튜브를 통해 방송되며 키움증권 홈페이지, 영웅문G, 영웅문SG를 통해 누구나 신청이 가능하다.

더불어 키움증권은 '해외선물 20만원으로 투자하기 이벤트'를 9월 11일까지 진행한다. 이벤트 참여 대상은 해외선물옵션 계좌를 보유한 키움증권 개인고객이며, 해외선물옵션 계좌가 없다면 비대면으로 계좌 개설 후 참여 가능하다.

