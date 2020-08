피에스타 출신 재이 "10월9일 결혼... 인생 함께하고픈 사람 만나"

걸그룹 피에스타 출신 재이. 사진=유튜브 채널 '재이 Life of Jei' 영상 캡처

[아시아경제 민준영 인턴기자] 걸그룹 피에스타 출신 재이가 결혼을 앞두고 있다고 전했다.

재이는 18일 자신의 인스타그램을 통해 "오는 10월9일 인생을 함께하고픈 소중한 사람을 만나 결혼을 한다. 양가 부모님과 친지들만 모시고 작은 결혼식을 올리게 됐다"라며 자필 편지를 공개했다.

재이는 "너무 갑작스러운 소식에 놀라실까봐 어떻게 전해야할지 정말 고민이 많았다"라며 "2012년에 피에스타로 데뷔하면서 여러분들을 만나 벌써 8년이라는 시간이 흘렀다. 여러분들이 주신 사랑에 보답하는 마음으로 제 인생의 새로운 제2막, 행복하게 열심히 살아보겠다"라고 말했다.

이어 "앞으로도 여러분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 항상 노력하는 재이가 될 것"이라며 "많이 응원해주시고 지켜봐달라. 감사하다"라고 덧붙였다.

또한 재이는 이날 자신이 운영중인 유트브 채널 영상에서 신혼집을 공개하면서 "지난해 말부터 결혼 준비를 시작했다"라며 "신혼집이 준비된 상황에서 코로나19가 터지면서 모든 걸 취소하고 연기했다. 이 신혼집은 비워둔 상태로, 애매한 상황속에서 시간을 보냈다"라고 전했다.

앞서 재이는 2012년 걸그룹 피에스타로 데뷔했다.

이후 드라마 '조선혼담공작소 꽃파당', '김팀장의 이중생활' 등에 출연하며 배우로서도 활동한 바 있다.

다음은 재이 결혼 소감 자필편지 전문.

안녕하세요. 재이입니다.

이렇게 편지로 인사드리는건 정말 오랜만인 것 같아요. 건강 잘 챙기고 계시죠?

여러가지로 힘든 시기에 조심스레 새로운 소식을 전해보려 합니다.

오는 10월 9일 인생을 함께하고픈 소중한 사람을 만나 결혼을 합니다. 양가 부모님과 친지들만 모시고 작은 결혼식을 올리게 되었습니다.

너무 갑작스러운 소식에 놀라실까봐 어떻게 잘 전해야할지 정말 고민이 많았어요.

2012년에 피에스타로 데뷔하면서 여러분들을 만나 벌써 8년이라는 시간이 흘렀습니다. 여러분들이 주신 사랑에 보답하는 마음으로 제 인생의 새로운 제2막, 행복하게 열심히 살아보겠습니다.

또 앞으로도 여러분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 항상 노력하는 재이가 될게요. 많이 응원해주시고 지켜봐주세요. 감사합니다.

