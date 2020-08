박남춘 시장, 삼성바이오 방문…송도 4공장 증설계획 간담회

1조 7400억 투자, 생산량 25만 6천ℓ 증가…단일공장 세계 최대

바이오공정인력양성센터 유치 및 원부자재 국산화 지원 논의

[아시아경제 박혜숙 기자] 삼성바이오로직스가 송도에 4공장 설립 계획을 밝힌 가운데, 박남춘 인천시장이 18일 연수구 송도국제도시 내 삼성바이오 본사를 방문해 김태한 사장 등을 만나 4공장 증설 추진 계획과 애로사항을 청취했다.

박 시장은 "삼성바이오의 대규모 투자계획을 환영한다"며 "송도가 세계 최대 바이오 클러스터로 도약하려면 지역에서 버팀목이 되고 있는 삼성바이오와 같은 대기업들이 벤더기업이나 스타트업 기업을 앞에서 이끌어줘야 한다"고 강조했다.

이어 "이를 위해 삼성바이오가 구상중인 연구개발(R&D) 센터와 오픈 이노베이션 센터가 조속히 개장할 수 있도록 최대한 협력하겠다"고 약속했다.

아울러 "산업부·복지부가 공고한 바이오공정 인력양성센터가 인천에 유치될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라며 삼성바이오의 협조를 요청하기도 했다.

박 시장은 또 "삼성바이오로직스가 바이오 원부자재의 수요자 역할을 확대함과 동시에 원부자재 제조기업에 대한 상생협력 방안이 필요하다"면서 "원부자재 국산화를 위한 기술지원, 컨설팅 등 다양한 지원이 체계적으로 이루어져야 하고, 인천시도 이를 행정적으로 뒷받침하기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

인천시는 이날 간담회 내용 등을 바탕으로 오는 10월 중 삼성바이오와 업무협약을 체결할 예정이다.

삼성바이오는 1조 7400억원을 투자해 송도에 단일공장으로 세계 최대 규모인 제4공장을 설립하겠다고 지난 11일 밝혔다. 이에 따른 경제적 파급효과는 생산유발 약 5조 6000억원, 고용창출 2만 7000명에 달할 것으로 내다봤다.

제4공장이 완공되면 삼성바이오로직스는 총 4개 공장, 62만ℓ의 생산 능력을 확보하게 된다. 이는 전 세계 바이오의약품 위탁생산(CMO) 기업 중 최대 규모다.

삼성바이오로직스는 송도에 설립한지 8년 만에 위탁생산 분야에서 세계 1위의 생산능력을 확보해 바이오산업 분야에서 선도적 위치에 있으며 사업영역을 위탁개발(CDO), 위탁연구(CRO)로 확대하고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr