영광군 ‘공익직불제 준수사항 이행여부’ 점검

전남 영광군(군수 김준성)은 최근 공익직불금 신청·접수를 완료하고 신청농지와 농업인에 대한 준수사항 이행 여부를 내달까지 점검한다고 18일 밝혔다.

특히 올해부터 개편된 공익직불제는 농업인 준수사항이 17개로 확대·강화돼 이를 이행하지 않을 경우, 직불금이 감액돼 지급된다.

주요 준수사항으로 ▲농지형상 기능유지 ▲농약·비료사용기준 준수 ▲농업경영체 등록·변경신고 ▲영농폐기물 적정처리 ▲영농기록 작성 및 보관 등이 있다.

농업·농촌 공익증진 교육은 코로나19의 확산에 따라 이장단교육, 마을방송, 교육자료 배포 등 비대면으로 추진된다.

군 관계자는 “준수사항 미이행 시, 각 사항별로 기본직불금 총액의 10%가 감액되며 여러 건의 의무를 동시에 위반할 경우 최대 100%까지 감액될 수 있다”며 “직불금을 거짓 또는 부정한 방법으로 등록 또는 수령한 경우 처벌 규정이 강화됐다”고 말했다.

기본형 공익직불금은 자격검증과 준수사항 이행점검, 대상자 및 금액 확정 등을 거쳐 연말 안에 지급될 계획이다.

