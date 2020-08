함평군, 농산물 안전·조경분야 ‘일반임기제’ 공채

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군(군수 이상익)은 농산물 안전 분석과 조경 분야를 전담할 ‘일반임기제 공무원’을 공개 채용한다고 18일 밝혔다.

군은 이번에 농산물 안전 분석 분야(지방농촌지도사 상당) 2명, 조경 분야(지방녹지 8급 상당) 1명 등 총 3명을 채용한다.

이들은 각각 군 농업기술센터와 축제엑스포사업소에서 농산물 잔류농약 분석 및 실험실 운영, 엑스포공원 내 수목 및 조경수 관리 등의 업무를 전담하게 된다.

응시자격은 농산물 안전 분석 분야의 경우 ▲관련 분야 학사학위 취득 후 1년 이상 관련 분야 실무경력이 있는 자 ▲3년 이상 관련 분야 실무경력이 있는 자 ▲8급 또는 8급 상당 이상의 공무원으로 2년 이상 관련 분야 실무경력이 있는 자다.

조경 분야는 ▲고등학교 졸업 후 1년 이상 관련 분야 실무경력이 있는 자 ▲2년 이상 관련 분야 실무경력이 있는 자 ▲9급 또는 9급 상당 이상의 공무원으로 1년 이상 관련 분야 실무경력이 있는 자만이 지원 가능하다.

이번 채용계획상 이들의 임기는 총 2년으로, 근무실적이 우수할 경우 최대 5년의 범위 내에서 연장 가능하다.

채용은 1차 서류심사와 2차 면접시험을 거쳐 내달 중 최종 확정될 예정이다.

채용을 원하는 지원자는 19일부터 21일까지 함평군청 총무과로 응시원서 및 구비서류를 제출(방문 또는 등기우편 접수)하면 된다.

채용과 관련한 보다 자세한 사항은 함평군 홈페이지 고시·공고란을 확인하거나 군청 총무과 행정팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr