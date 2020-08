속보[아시아경제 허미담 기자] 18일 제주도 측은 도내 서울 사랑제일교회 교인 11명이 지난 7~13일 서울 교회를 방문해 예배를 본 것으로 확인됐다고 밝혔다.

제주도 측은 교인 11명에 대한 코로나19 검사에서 10명이 음성판정을 받았고 1명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr