교보생명, 방탄소년단 노래로 꾸민 두번째 광화문글판

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 방탄소년단 노래로 꾸며진 광화문글판 '두 번째 특별편'을 게시한다고 18일 밝혔다.

교보생명은 한 달간 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 지친 세계인을 응원하기 위해 광화문글판에 방탄소년단의 노래 가사를 담고 있다.

두번째 특별편을 장식할 노래는 2017년에 발매된 'A Supplementary Story : You Never Walk Alone'이다. 해당 곡 가사 중 '때론 지치고 아파도 괜찮아 니 곁이니까 / 너와 나 함께라면 웃을 수 있으니까'가 담겼다.

글판 디자인은 보라색 바탕에, 밤하늘의 은하수처럼 반짝이는 별들을 수놓았다. 별 하나하나가 모여 찬란한 은하수로 빛나듯, 우리가 함께한다면 어려움을 극복할 수 있다는 의미를 담았다.

교보생명 관계자는 "광화문글판이 가진 ‘공감과 소통의 힘’이 방탄소년단의 노래와 만나 시민들에게 큰 응원이 될 것"이라며 "광화문글판을 보는 모든 분들에게 기쁨과 위로가 되길 바란다"고 말했다.

