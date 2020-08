코로나19 청정지역 울릉도 '안도의 한숨' … 밀접 접촉자 전원 '음성'

사랑제일교회 신도 확진 후 접촉자 검체 소방헬기 동원 '긴박'

접촉자 31명 전원 '음성' … "자가격리 등 아직은 안심 못해"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자로 뒤늦게 판명된 확진자 가족 방문 사실이 뒤늦게 알려지면서 초긴장 상태에 빠졌던 '코로나 청정지역' 울릉도가 접촉자들의 '전원 음성 판정'으로 한숨을 돌렸다.

18일 경북도와 울릉군에 따르면 지난 10~14일 4박5일간 가족과 함께 울릉도 친척집을 방문했던 여중생(14)이 서울 집으로 돌아간 지난 16일 확진 판정을 받았다. 당시 검사는 서울 사랑제일교회 신도인 A양과 같은 교회에 다니는 친구가 코로나19 확진 판정을 받은 데 따른 것이었다. A양 부모는 음성 판정으로 나왔다.

이 사실이 알려진 직후부터 방역에 비상이 걸린 울릉군은 17일 오후 밀접 접촉자 31명에 대한 검체를 경북도 소방헬기까지 동원해 보건환경연구원으로 이송하는 한편 A양의 방문지에 대한 전방위 방역에 나서는 등 일대 소동이 벌어졌다.

이들에 대한 검사 결과는 이날 밤 8시에 나왔고, 결과는 모두 음성 판정이었다. 울릉도 지역은 지난 2월18일 경북에서 처음으로 코로나19 확진자가 나온 이후 청정지역을 유지하고 있다. (신고지 기준으로 집계된 경북도 현황에는 울릉군지역의 확진자가 한명도 없는 상태다.)

김병수 울릉군수는 "다행히 밀접접촉자 모두 음성판정을 받았지만 밀접접촉자에 대한 자가격리 등 아직은 안심할 수 없는 단계"라며 "코로나19로부터 청정 울릉을 사수하기 위해 전 군민과 함께 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

한편, 18일 0시 현재 경북의 코로나19 확진자는 16~17일 상주·영덕·포항에서 사랑제일교회발 감염자가 4명이나 속출하면서 1375명으로 늘어났다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr