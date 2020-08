[속보] 안산 한도병원서도 확진자 발생…환자·의료진 등 67명 전수조사중

속보[아시아경제 김수완 기자] 안산시는 17일 안산 한도병원 5층 병동에서 입원 치료 중이던 안산시 와동에 사는 70대 주민과, 화성시 마도면에 사는 70대 주민이 코로나19 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

방역당국은 해당 병원 일부 병동을 폐쇄한 가운데 환자와 의료진, 간병인, 방문자 등을 대상으로 전수 진단검사를 진행 중이다.

