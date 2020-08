경기도 코로나 누적 확진 2000명대 육박…어제 신규 확진 75명

코로나19 신규 확진자가 75명 늘어

[아시아경제 장세희 기자]수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 재확산하면서 경기도 누적 확진자 수가 2000명에 육박하고 있다.

경기도는 16일 하루 코로나19 신규 확진자가 75명 늘었다고 17일 밝혔다. 도내 누적 확진자는 1988명으로 증가해 2000대에 육박했다.

지난 1월 26일 도내 첫 확진자가 발생한 이후 7개월여 만에 1000명(6월 11일)을 넘었는데 불과 2개월여 만에 2000명대 가까이 늘었다.

16일 신규 확진된 75명의 감염 경로를 보면 전광훈 목사가 담임목사로 있는 서울 성북구 사랑제일교회 관련으로 35명(46.7%) 추가돼 경기도 누적 확진자는 91명, 전국 누적 확진자는 최소 284명이 됐다.

이 교회의 경우 검사자 4명 중 1명꼴로 양성 판정을 받았는데 아직 검사를 받지 않거나 결과가 나오지 않은 대상자가 3000여명 남아 있어 당분간 수도권을 중심으로 추가 확진자 발생은 이어질 전망이다.

한편 용인 우리제일교회 관련해서는 6명이 추가 확진돼 경기도 확진자는 89명이며 전국 누적 확진자는 최소 128명이다.

