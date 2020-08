경주시, 재난취약계층에 주택용 소방시설 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 재난취약계층 주민들이 화재사고에 신속하게 대응할 수 있도록 주택용 소방시설 설치 지원 사업을 오는 9월까지 추진한다고 17일 밝혔다.

지원대상은 기초생활보장수급자 및 차상위계층, 장애인, 다문화가족, 한부모가족, 청소년가장, 65세 이상 단독 노인세대 등이다. 이들 재난취약계층 가정에 소화기, 단독경보형 화재감지기 등을 설치해 준다.

소방시설 설치와 함께 각 가정에서 쉽고 구체적으로 실천할 수 있는 행동요령이 담긴 '365일 관심과 주의, 가족안전훈련' 캠페인 홍보물을 배부한다. 소화기형 홍보 모형물은 안전정책과에서 창의적으로 제작한 것으로, 시민과 소방서 등 관련기관으로부터 큰 호응을 얻고 있다.

경주시는 지난해부터 재난취약계층에 소방시설 지원을 위한 조례를 제정, 소방시설을 지원하고 있다. 올해도 1600여 세대에 소화기와 단독경보형 감지기를 지원하고, 의용소방대와 협력해 각 가정을 방문해 설치한다.

예병원 안전정책과장은 "소방서 등 유관기관과 지속적인 협력으로 취약계층 전 세대에 소방시설을 설치, 재난 없는 안전한 도시를 만들기 위해 최선의 노력을 기울이겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr