국립중앙박물관 오늘부터 임시휴관…직원 코로나19 확진

국립중앙박물관이 16일부터 임시 휴관한다. 직원 한 명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자로 확인됐기 때문이다.

16일 국립중앙박물관에 따르면 이 직원은 전날 자녀의 코로나19 확진 사실을 통보받고 오전 8시 15분께 퇴근했다. 그는 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다.

박물관 측은 “해당 직원은 관람객과 동선이 겹치지 않는 업무를 담당한다”며 “밀접접촉한 직원 열 명에게 코로나19 검사를 통보한 상태”라고 했다.

코로나19 확진자 발생에 따라 이날 예정된 ‘박물관 교육 축제’ 마지막 날 일정은 전면 취소됐다. 관계자는 “행사 참여자들에게 미리 연락을 취했다”고 했다. “현재 관할 보건소에서 방역 및 역학조사를 진행하고 있다”며 “재개관 일정은 별도로 공지하겠다”고 했다.

