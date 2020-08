부산 기장군 정관읍, 취약계층 주민 반찬 무료 지원

12일 ‘결식 우려 취약계층 밑반찬 지원 사업’ 시작식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 결식 우려가 있는 저소득 취약계층 주민을 위한 밑반찬 지원 사업이 부산 기장군 정관읍에서 추진된다.

정관읍 행정복지센터 맞춤형복지팀은 취약계층 밑반찬 지원 사업 시작식을 지난 12일 열고 본 사업에 들어갔다고 16일 밝혔다.

밑반찬 지원 사업은 ‘2020년 빛·물·꿈 희망등대 나눔 사업’ 중 정관읍 지역사회보장협의체가 진행하는 특화사업이다.

정관읍 지역사회보장협의체와 정관읍 맞춤형복지팀이 기장지역자활센터 반찬 사업단과 함께 결식 우려가 있는 주민에게 월 2회 밑반찬을 지원하는 사업이다.

이들은 복지사각지대 발굴을 통해 31세대를 선정해 밑반찬 재료비를 지원하고, 기장지역자활센터 더도이 반찬사업단은 밑반찬 제조 후 월 2회 대상자를 방문해 전달한다.

코로나19 종식 후에는 사회적 안정망 역할을 수행하는 정관읍지역사회보장협의체 위원과 정관읍 맞춤형복지팀에서 직접 대상자에게 밑반찬을 전달할 예정이다.

정관읍행정복지센터 관계자는 “취약계층 밑반찬 지원 사업은 결식 우려가 있는 가구의 식생활 개선을 통해 신체적 건강과 마음의 안정을 되찾아 주는 계기를 마련하게 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr