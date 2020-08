집중호우 피해 이재민에게 임시 조립주택 148동 지원

행안부-지자체 합동으로 24㎡ 컨테이너 하우스 제공

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 이달 들어 계속된 집중호우로 터전을 잃은 이재민들에게 임시 주거용 조립주택을 제공한다.

행정안전부는 8월 호우 피해를 본 이재민들을 상대로 수요 조사를 진행한 결과, 6개 시·도에서 총 148동의 임시 조립주택을 마련하기로 했다고 16일 밝혔다.

지역별로는 충북 62동(충주·제천·영동·진천·음성·단양·괴산), 전남 58동(담양·구례), 경기 14동(안성·용인), 충남 7동(아산·예산), 강원 6동(횡성·영월·철원), 전북 1동(남원) 등이다.

임시 조립주택은 방과 거실, 주방, 화장실과 전기·상하수도 시설을 갖춘 면적 24㎡ 규모의 컨테이너 하우스로 지어진다. 설치비용은 1동당 3500만원 가량이다.

지방자치단체에서 재해구호기금과 예비비 등으로 마련해 재난 피해 주민들에게 1년간 무상으로 지원하며, 1년 단위로 연장할 수 있고 주민이 희망하면 매입도 가능하다.

임시 조립주택 설치는 17일부터 지자체와 관계 전문기관이 참여하는 '임시 조립주택 설치사업 추진단'에서 맡는다. 추진단은 임시 조립주택 지원 신청서 접수부터 부지 선정, 기반시설 설치, 조립주택 제작·수급상황 관리, 관련 기술지원 등을 담당한다.

아울러 건축법에 따른 가설건축물 신고, 농지 일시전용, 전기요금 감면 일괄신청 등 제반 행정 절차도 빠르게 추진해 이재민들의 일상 복귀를 도울 계획이다.

진영 행안부 장관은 "임시 조립주택 설치사업 신속히 추진해 주택 피해를 입은 분들의 조기 생활 안정에 최선을 다하겠다"며 "주택 피해를 입은 분들께서 하루 빨리 일상으로 복귀하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

