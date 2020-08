아베, 야스쿠니에 공물료 봉납…외교부 "신사 참배·봉납 실망과 우려"

"日 책임있는 지도자, 성찰과 반성 실제 행동으로 보여줘야"

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 태평양 전쟁 패전(종전)일을 맞아 일본 정부와 의회 지도자들이 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사 참배하고 봉납한 데 실망과 우려를 표했다.

15일 외교부 대변인은 논평을 통해 "일본 정부와 의회의 지도자들이 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 또다시 공물료를 봉납하고 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 우려를 표한다"고 밝혔다.

그러면서 일본의 책임있는 지도자들이 성찰과 반성을 실제 행동으로 보여줘야 한다고 촉구했다.

외교부 대변인은 "정부는 일본의 책임있는 지도자들이 역사를 올바로 직시하면서 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 실제 행동으로 보여줘야한다"면서 "미래지향적 한일관계를 구축하고 나아가 주변국과 국제사회의 신뢰를 얻을 수 있다는 것을 엄중히 지적한다"고 강조했다.

이날 아베 신조 일본 총리는 A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 바쳤다. 아베 총리는 자민당 총재 명의로 야스쿠니 신사에 봉납할 나무장식품 '다마구시' 비용을 보냈다. 이를 전달한 다카토리 슈이치 자민당 총재 특별보좌관은 "아베 총리가 평화의 초석이 된 전몰자에게 진심으로 존경과 감사의 마음을 바친다고 말했다"고 전했다.

신사 참배는 물론 공물 봉납 역시 침략 전쟁을 용인하는 행위로 간주돼 주변국들로부터 반발을 사고 있다. 이날 지난해 9월부터 내각에 합류한 고이즈미 신지로 환경상과 하기우다 고이치 문부과학상 등이 신사를 찾았다. 일본 각료가 패전일 야스쿠니 신사를 참배한 것은 2016년 이후 4년만이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr