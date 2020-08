광복절 맞아 독립유공자 후손 '주거환경 개선' 경북도에서 시작된다

경북도-한국해비타트, 광복절 맞아 '희망의 집 고치기' 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 독립유공자 후손들이 가장 많이 살고 있는 경북지역에서 이들의 주거환경을 개선해주는 '희망의 집 고치기' 운동이 제75주년 광복절을 맞아 시작됐다.

이철우 경북도지사는 14일 ㈔한국해비타트 회의실에서 한국해비타트 및 경북청년봉사단과 독립유공자 후손을 위한 '희망의 집 고치기' 업무협약을 체결했다. '한국해비타트'는 빈민마을 주택을 개량해주는 '사랑의 집짓기운동'을 꾸준히 펼치고 있는 국제비영리단체의 한국 법인이다. 현재 이사장은 윤동주 시인의 6촌 동생이자 쎄시봉 가수로 유명한 윤형주씨다.

이날 협약식에는 이 지사와 윤 이사장을 비롯해 이용욱 경북청년봉사단장, 이동일 광복회 경북지부장 등이 참석했다. 이번 협약을 통해 경북도는 사업추진 대상자를 추천하고 사업비를 일부 부담하는 등 행정적 지원을 강화한다. 이와 함께 한국해비타트에서는 사업비 모금과 사업추진을 전담하고, 경북청년봉사단은 재능기부 등 봉사로 주거환경 개선 사업에 적극 협력해나갈 예정이다.

이번 사업의 첫 대상은 안동시 임하면에 있는 임윤익 독립운동가 후손의 거주지가 될 것으로 보인다. 경북도가 사전 조사를 한 결과 해당 거주지는 고령 부부가 생활하기에 너무 높은 불편한 계단에다 외풍을 막지 못하는 얇은 문풍지가 전부인 문, 땔감을 이용한 난방 등 주거환경 개선이 시급한 상황이었다.

협약식에서 이철우 지사는 "알려지지 않은 채 어렵게 살고 계시는 독립운동가 후손분들이 많은 것으로 알고 있으며, 독립운동의 성지인 경북에서 먼저 나서서 이 분들을 모셔야겠다고 생각했다"며 독립운동가 후손들의 생활에 전국민적 관심을 요청했다.

윤형주 한국해비타트 이사장은 "우리는 광복 이후 75년간 대한민국이 이룬 모든 성공과 영광은 젊음과 목숨을 바친 독립유공자분들께 빚졌다"며 "독립유공자 후손 한 분 한 분을 통해 우리가 진 빚을 조금씩 갚아나갈 것"이라고 약속했다.

한편, 경북의 독립유공자는 전국에서 가장 많은 2267명으로 전국 1만5931명 대비 14.2%를 차지하고 있다. 독립유공자 후손 515명이 경북에서 생활하고 있다.

