뉴욕증시 혼조세..S&P500 최고치 다음주 재도전

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. S&P500 지수는 최고치 경신을 다음주로 미뤘다.

14일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 34.30포인트(0.12%) 상승한 2만7931.02에, S&P 500 지수는 0.58포인트(0.02%) 하락한 3372.85에, 나스닥 지수는 23.20포인트(0.21%) 내린 1만1019.30에 거래를 마쳤다.

주간 상승률은 다우지수가 1.81%, S&P 500 0.64%, 나스닥 0.08%였다.

CNBC 방송은 경기부양 법안 합의가 이뤄지지 않고 있음에도 시장이 무너지지 않고 있다면서 합의 시까지는 증시도 당분간 게걸음을 할 것으로 전망했다.

이날 발표된 소비관련 경제지표는 엇갈렸다. 상무부는 7월 소매판매가 전월 대비 1.2% 증가했다고 발표했다. 다우존스 집계 전망치 2.3% 증가에 그쳤다.

미시간대가 발표한 8월 소비자태도지수는 72.8로, 전월의 72.5에서 상승했다. 시장 예상 71.0도 웃돌았다.

연방준비제도(Fed)가 발표한 7월 산업생산은 3.0% 증가해 시장 예상 2.8% 증가를 상회했다.

시가총액 2조달러 진입에 관심이 쏠렸던 애플 주가는 0.089% 하락해 마감했다.

금은 온스당 1.1%(20.60달러) 내린 1949.80달러에 거래를 마쳤다. 주간 하락률은 3.9%로 지난 6월 초 이후 10주만에 처음으로 주간 단위 하락이다.

인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.5%(0.23달러) 떨어진 42.01달러에 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr