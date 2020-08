[아시아경제 유현석 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 31,950 전일대비 1,000 등락률 -3.03% 거래량 709,609 전일가 32,950 2020.08.14 15:30 장마감 close 은 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 31.8% 늘어난 1766억원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 순이익은 36.9% 증가한 1317억원으로 집계됐다고 공시했다.

