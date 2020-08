공구·인테리어에도 ‘싹쓰리 마케팅’ 열풍

[아시아경제 문혜원 기자] 유통업계에서 시작한 ‘싹쓰리’ 열풍이 공구, 인테리어, 교육, 자동차 등 전 산업군에 확산되고 있다. ‘모두 쓸어버리겠다’는 의미를 활용해 각종 할인 이벤트와 기획전을 내놓고 있다.

보쉬전동공구는 “보쉬로 싹쓰리” 구매 이벤트를 이달 31일까지 진행한다. 보쉬 18V 전동공구 제품을 100만원 구매 시 18V 본체 제품을 무상으로 제공한다. 30만원 이상 구매 고객에게는 보쉬의 프리미엄 배터리 ‘프로코어18V(ProCORE18V)’ 4.0ah 1개를 증정한다.

홈 인테리어 브랜드 대림 디움은 여름 한정 기획전 ‘싹쓰리 3 이벤트’를 이달 30일까지 진행한다. 대림 디움 직영 쇼룸 및 전국 대리점에서 홈토탈 리모델링 제품을 1000만원 이상 구매한 고객에게 대림 디움의 현관장을 최대 50만원을 할인해주거나 100만원 상당의 ‘대림케어 폴라에어 공기청정기’를 준다. 300만원 이상 주방가구나 욕실 리모델링 세트를 구매할 경우 주방 2단 식기 건조대와 대림바스의 욕실 베스트 아이템 디클린 3종 세트를 무료로 제공한다.

교육 업계에서는 변경된 검정고시 교육과정을 한 번에 준비할 수 있는 이벤트가 등장했다. 에듀윌은 2021년 검정고시 교육과정 변경에 따라 과목별 개정 포인트를 대비할 수 있도록 ‘싹쓰리’ 이벤트를 마련했다. 이를 통해 추가되거나 강화된 과목 유형을 집중적으로 준비할 수 있으며, 2021년 검정고시에 임하는 다짐과 각오를 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 수강할인권도 받을 수 있다.

중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴은 '대한민국 중고차 싹쓰리' 앱 다운로드 경품 이벤트를 이달 31일까지 실시한다. 모바일 스토어를 통해서 ‘엔카앱’을 다운받아 설치된 엔카앱 아이콘을 캡처한 뒤 이벤트 페이지에서 캡처 이미지를 첨부하고 이름과 연락처를 기입하면 응모된다. 추첨을 통해 갤럭시 S20(1명)과 아이스크림 모바일 교환권(30명)을 경품으로 증정한다.

업계 관계자는 “최근 싹쓰리는 1020세대는 물론 중장년층 세대까지 큰 호응을 얻고 있어 이를 활용한 마케팅 효과가 크다”고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr