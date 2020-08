속보[아시아경제 김수완 기자] 광주시는 광주 남구에 거주하는 20대 남성이 확진 판정을 받았다고 13일 전했다.

광주 219번째 확진자로 분류된 해당 남성은 기존 지역감염과의 관련성이 확인되지 않고있어 휴대전화 GPS, 신용카드 사용 내용 등을 확인, 감염경로와 추가 동선·접촉자를 파악하고 있다.

