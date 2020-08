KB국민은행, 이달 말까지 호우 피해복구 모금 실시

KB금융, 기존 5억원 기부에 이어 매칭기부로 추가 지원 예정

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 14일부터 8월말까지 (사)희망브리지 전국재해구호협회와 ‘국민과 함께하는 호우 피해 복구 성금 모금’을 실시한다.

KB국민은행 계좌를 보유한 고객이라면 ATM, 인터넷뱅킹, 스마트폰뱅킹, 폰뱅킹 등을 이용해 쉽게 성금 후원이 가능하다. 모아진 성금은 전국재해구호협회를 통해 호우로 피해를 입은 어려운 이웃에게 지원된다.

KB국민은행은 이에 동참하기 위해 ‘국민과 함께하는 호우 피해 복구 성금 모금’ 을 실시하고, 5억원이내 매칭기부 방식으로 추가 지원해 기부문화 조성 및 확산에 기여할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “상시 모금 시스템을 통해 호우 피해뿐만 아니라 앞으로 발생 가능한 모든 재난·재해 상황에 대처가 가능하다” 며 “예상치 못한 피해를 입은 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 나누는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.

